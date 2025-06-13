التلفزيون الايراني يعلن بدء الرد الصاروخي على الاعتداءات الصهيونية

اعلن التلفزيون الايراني، اليوم الجمعة، بدأ عملية الرد الصاروخية على الاعتداءات الصهيونية.

وذكرت وسائل اعلام ايرانية، ان "عملية الرد الصاروخية على الاعتداءات الصهيونية بدأت".

واضافت، أنه "تم اطلاق 100 صاروخ فرط صوتي على الكيان الصهيوني".

وتتضمن عملية الرد الايراني اطلاق موجات من الصواريخ الباليستية لضرب اهداف صهيونية داخل الكيان الصهيوني.