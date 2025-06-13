الجيش الإسرائيلي: لا صحة للتقارير الإيرانية عن إسقاط مقاتلة إسرائيلية

وقال أدرعي في بيانه: "إعلام ايراني كاذب يواصل ترويج الأكاذيب التي لا أساس لها من ".وفي وقت سابق، أفادت وكالة " " للأنباء بأن أسرت مقاتلة إسرائيلية أسقطتها الدفاعات الجوية.وذكرت وكالة "تسنيم" أن الدفاع الجوي الإيراني تمكن من إسقاط طائرتين حربيتين إسرائيليتين، مشيرة إلى الأسير امرأة.وأشار المصدر ذاته إلى أن العملية تمثل نجاحا لقدرات الدفاع الجوي الإيراني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وتؤكد جهوزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديد يستهدف البلاد.إلى ذلك، أعلنت العلاقات العامة لحرس بدء عملية "الوعد 3" تحت شعار "يا ".وتم خلال العملية توجيه ضربات دقيقة وقوية ضد عشرات الأهداف بما فيها مراكز عسكرية وقواعد جوية إسرائيلية.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق دفعتين من الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.ووثقت مقاطع فيديو سقوط الصواريخ الإيرانية في وسط تل أبيب مع تصاعد دخان كثيف.هذا، وشن الإسرائيلي فجر الجمعة 13 يونيو هجوما واسع النطاق على أماكن متفرقة في إيران، استهدف مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين.وشارك في الهجوم الإسرائيلي على إيران حوالي 100 طائرة حربية إسرائيلية، مع التركيز على ضربات دقيقة لتدمير قدرات إيران العسكرية والنووية.وقتل في الهجمات قادة عسكريون بارزون، بما في ذلك اللواء رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى جانب علماء نوويين.