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الجيش الإسرائيلي: لا صحة للتقارير الإيرانية عن إسقاط مقاتلة إسرائيلية
دوليات
2025-06-13 | 15:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,424 شوهد
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بيانا مقتضبا مساء الجمعة، ردا على إعلان
طهران
أسر
طيار
مقاتلة أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية.
وقال أدرعي في بيانه: "إعلام ايراني كاذب يواصل ترويج الأكاذيب التي لا أساس لها من
الصحة
".
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "
تسنيم
" للأنباء بأن
إيران
أسرت
طيار
مقاتلة إسرائيلية أسقطتها الدفاعات الجوية.
وذكرت وكالة "تسنيم" أن الدفاع الجوي الإيراني تمكن من إسقاط طائرتين حربيتين إسرائيليتين، مشيرة إلى
الطيار
الأسير امرأة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العملية تمثل نجاحا لقدرات الدفاع الجوي الإيراني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وتؤكد جهوزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديد يستهدف البلاد.
إلى ذلك، أعلنت العلاقات العامة لحرس
الثورة
بدء عملية "الوعد
الصادق
3" تحت شعار "يا
علي بن أبي طالب
".
وتم خلال العملية توجيه ضربات دقيقة وقوية ضد عشرات الأهداف بما فيها مراكز عسكرية وقواعد جوية إسرائيلية.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق دفعتين من الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
ووثقت مقاطع فيديو سقوط الصواريخ الإيرانية في وسط تل أبيب مع تصاعد دخان كثيف.
هذا، وشن
سلاح الجو
الإسرائيلي فجر الجمعة 13 يونيو هجوما واسع النطاق على أماكن متفرقة في إيران، استهدف مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين.
وشارك في الهجوم الإسرائيلي على إيران حوالي 100 طائرة حربية إسرائيلية، مع التركيز على ضربات دقيقة لتدمير قدرات إيران العسكرية والنووية.
وقتل في الهجمات قادة عسكريون بارزون، بما في ذلك اللواء
محمد باقري
رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى جانب علماء نوويين.
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