بزشكيان يردد نصر من الله وفتح قريب وعراقجي يؤكد: لا نقبل بدعوات ضبط النفس

أكد ، عباس عرقتشي، اليوم الجمعة، إن دعوات الدول الغربية لإيران من أجل ضبط النفس مرفوضة بالمطلق وسنرد رداً ساحقاً، فيما نشر الرئيس الايراني علم وفوقه عبارة "نصر من الله وفتح قريب".



وأضاف " دعوات الدول الغربية لإيران من أجل ضبط النفس مرفوضة بالمطلق وسنرد رداً ساحقاً".

فيما نشر الرئيس الايراني، علم الجمهورية الايرانية الاسلامية مرددا فوقه بعبارة "نصر من الله وفتح قريب". وقال عراقتشي في اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه البريطاني والأسترالي والهندي: ننتقد موقف المحرض ضد ونحذر من تبعات استمرار هذه السياساتوأضاف " دعوات الدول الغربية لإيران من أجل ضبط النفس مرفوضة بالمطلق وسنرد رداً ساحقاً".فيما نشر الرئيس الايراني، علم الجمهورية الايرانية الاسلامية مرددا فوقه بعبارة "نصر من الله وفتح قريب".