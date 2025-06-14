الاردن تعيد غلق الاجواء

نيوز- دولي

أعلنت السلطات الاردنية، اليوم السبت، عن اعادة غلق الاجواء مجددا.

وذكرت وسائل اعلامية انه "تقرر غلق الاجواء بعد عودة الهجوم الايراني على اسرائيل".

واضافت ان "الاغلاق تم الى اشعار اخر"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.