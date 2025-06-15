الخارجية الإيرانية: ردنا على الكيان حق مشروع بحسب القوانين الدولية وهجماتنا ستتواصل

وقال عراقجي في تصريحات صحفية إن "ردنا على الكيان الصهيوني حق مشروع بحسب القوانين الدولية وهجماتنا ستتواصل"، مبينا ان "الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء الدولية بالهجوم على منشآتنا النووية".وأضاف عراقجي، أن "أي تطور عسكري في منطقة يمكن أن يشعل المنطقة والعالم"، متوقعا من "الشجب القوي للهجوم على المنشأت النووية".وتابع "قمنا بالرد على العدوان الصهيوني وفقا لقانون ، وجر الحرب إلى منطقة الخليج خطأ استراتيجي وهدفه توسيع الحرب إلى كل المنطقة".ولفت وزير الخارجية الإيراني الى "التركيز على الأهداف داخل الكيان الصهيوني ولا نطالب بتوسيع الحرب إلا إذا فرضت علينا، ونأمل أن نرى إدانة من للقصف الإسرائيلي لمنشآتنا النووية".وبين وزير الخارجية، أن "دفاعنا هو رد على الاعتداء الذي تعرضنا له وسنتوقف عندما يتوقف العدوان علينا"، مبينا "لا نسعى لتوسيع رقعة الحرب في المنطقة إلا إذا أجبرنا على ذلك".وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن " شريكة في هذه الهجمات وعليها تحمل مسؤولية أفعالها"، لافتا الى ان "الهجوم الإسرائيلي لا يمكن أن يتم دون دعم ولدينا وثائق عن دعم من القوات الأمريكية في المنطقة".وشدد وزير الخارجية الإيراني على ان "الكيان الصهيوني لا يريد أي اتفاق في المجال النووي ولا يريد الدبلوماسية"، مستدركا بالقول "في 2021 كنا نتفاوض على إحياء الاتفاق النووي وإسرائيل نفذت عملية تخريب بمنشأة نطنز".وأشار وزير الخارجية الإيراني الى ان "ما قامت به الآن في نطنز يهدف لتخريب التفاوض وبشراكة أمريكية".