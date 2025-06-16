مواليد 1982.. تعيين "علي مدني زادة" وزيرا للاقتصاد والمالية في إيران

وفي جلسة اليوم لمجلس الإسلامي اليوم الاثنين، تم إدراج مناقشة مؤهلات "علي مدني "، كوزير مقترح للاقتصاد على جدول الأعمال، ووافق النواب على تعيينه وزيرا للشؤون الاقتصادية والمالية بأغلبية 171 صوتا لصالحه و67 صوتا ضده و8 امتناع عن التصويت من أصل 246 صوتا.وقبل مدني زاده، كان " " أول وزير للاقتصاد والمالية في الحكومة الرابعة عشرة، وفي 12 مارس/آذار من العام الماضي، صوت أعضاء على عزله.وفي 1 حزيران/ يونيو 2025 قدم الرئيس الإيراني " "، "علي مدني زادة"، إلى الإسلامي كوزير مقترح للشؤون الاقتصادية والمالية.تجدر الإشارة إلى أن علي مدني زادة، المولود عام 1982، خبير اقتصادي وأستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة شريف للتكنولوجيا. يشغل حاليا منصب عميد في هذه الجامعة. حاز على الميدالية البرونزية في أولمبياد الرياضيات قبل 25 عاما.كما عمل رئيسا لمجموعة النمذجة في النقدية والمصرفية في البنك المركزي، ومستشارا اقتصاديا في الجهاز الوطني للتخطيط والموازنة، ومديرا لإصلاح قانون البنك المركزي والإصلاح الهيكلي لموازنة الدولة.