هل سينسحب البرلمان الإيراني من معاهدة حظر الانتشار النووي؟

وذكرت وكالة "إيرنا" أن "خبرا انتشر على القنوات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى انسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي في البرلمان، بيد أن هذا الخبر عار من ".وقالت الوكالة إنه "في حين أغلقت جلسة البرلمان اليوم بعد إعلان تصويت النواب على منح الثقة لسيد علي مدني زاده وزيرًا للاقتصاد والمالية، لم يناقش أو يراجع النواب أي خطة أو ".ووفقا لوكالة أنباء "إيرنا"، فقد "طرح موضوع انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي في تعليقات بعض النواب وأعضاء لجنة والسياسة الخارجية أمس، بهدف الرد على الهجوم الإرهابي الذي شنه النظام الصهيوني على البلاد، إلا أنه لم يتخذ أي قرار في بهذا الشأن".في غضون ذلك، أعلن ميثم زهوريان ممثل مشهد وكلات وعضو في مقابلة أمس أن "إيران قدمت خطة من ثلاث نقاط للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي".