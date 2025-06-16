مسؤول كبير: إيران تستعد لضربة كبيرة جداً

– دولي

كشف مسؤول امني كبير، اليوم الاثنين، ان تستعد لتنفيذ ضربة كبيرة جداً.



ونقلت وكالة انباء عن المسؤول قوله ان " تستعد لضربة كبيرة جداً بعد اول اعتداء إسرائيلي".