يديعوت أحرونوت: تدمير المنشآت النووية بإيران ممكن بمساعدة أمريكية

اكدت الصحيفة العبرية، ، اليوم الثلاثاء، ان تدمير المنشآت النووية بإيران ممكن بمساعدة أمريكية.

وقالت الصحيفة عن مصادر اسرائيلية، أن "تدمير المنشآت النووية بإيران ممكن بمساعدة أمريكية".

فيما اشارت الى ان "تدمير المشروع النووي الإيراني يستدعي مهاجمة كل المنشآت وأهمها فوردو".