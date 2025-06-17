الصين تعلق على تغريدة ترامب بشأن إخلاء طهران: "صب للزيت على النار"

وقال المتحدث باسم غوه جياكون خلال مؤتمر صحافي رداً على سؤال حول تصريح ، إنَّ "تأجيج النيران وصب الزيت وإطلاق التهديدات وزيادة الضغوط لن يساعد في تهدئة الوضع، بل سيصعد الصراع ويوسعه".وقال ترامب على منصة تروث سوشال الإثنين: "على الجميع إخلاء فوراً".وأضاف المتحدث الصيني أن "الجانب الصيني يدعو جميع الأطراف المعنية وخصوصاً الدول صاحبة النفوذ خصوصاً على ، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ تدابير فورية لنزع فتيل التوتر والحؤول من دون اتساع رقعة النزاع".وحضت في إسرائيل لثلاثاء، مواطنيها على مغادرة البلاد "في أسرع وقت"، بعد تبادل إسرائيل وإيران الضربات العنيفة.