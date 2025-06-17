ماكرون: أكبر خطأ اليوم هو محاولة تغيير النظام في إيران بالوسائل العسكرية

وقال في تصريحات صحفية، تابعته ، إنه "يجب العودة إلى المفاوضات مع أيران".وأضاف: "أكبر خطأ اليوم هو محاولة تغيير النظام في بالوسائل العسكرية"، مؤكدا "معارضته الضربات ضد البنية التحتية للطاقة والمدنيين".