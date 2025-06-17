مسؤولون أمريكيون: ترامب تراجع عن إرسال موظفين كبار للاجتماع مع الإيرانيين

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن المسؤولين الأمريكيين قولهم إن "ترمب تراجع عن إرسال مسؤولين كبار للاجتماع مع الإيرانيين لمحاولة التوصل إلى اتفاق".وجاء ذلك في وقت يعقد فيه اجتماعاً مع فريقه للأمن القومي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط.وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي إن "لا تفوز بالحرب مع ، ولن تمتلك أسلحة نووية".