مسؤولون إيرانيون: سنضرب القواعد الأمريكية في العراق والدول العربية إذا هاجمتنا

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الإيرانيين قولهم "سنبدأ بضرب القواعد الأمريكية في إذا تعرضت لهجوم أمريكي، وستستهدف أيضا أي قواعد أمريكية في التي تشارك في الهجوم".بدورهم، قال مسؤولون أمريكيون لنيويورك تايمز إن " اعدت صواريخ واصولا عسكرية اخرى لضرب القواعد الاميركية في المنطقة في حال دخلت في النزاع الحالي مع اسرائيل".وأضافوا أأنه "إذا وقع هجوم قد تبدأ إيران بزرع ألغام في لمحاصرة السفن الأمريكية".