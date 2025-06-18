روبيو: واشنطن لم تنو الانضمام لإسرائيل بالهجوم على إيران

​كشف مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، أن وزير الخارجية بلغ نظرائه أن لم تنو الانضمام لإسرائيل بالهجوم على .​

ونقلت " " عن مسؤولين، "روبيو أخبر بعض نظرائه الاثنين أن لم تنو الانضمام لإسرائيل في الهجوم على ".

وأضافوا "نعتقد أن الموقف الأمريكي تغير وأن ترمب يفكر في الانضمام لإسرائيل في الهجوم على إيران".

وأعلنت المتحدثة باسم أن ما تزال ملتزمة بالتوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران.

هذا وأفاد مسؤولان مطلعان بحسب شبكة "سي إن إن" في وقت سابق بأن " يزداد ميلا لاستخدام القدرات العسكرية الأمريكية لضرب المنشآت النووية الإيرانية، ويشعر بالإحباط من فكرة الحل الدبلوماسي لإنهاء الصراع".



