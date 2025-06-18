وول ستريت جورنال: مخزون الصواريخ الدفاعية الإسرائيلية يكفي لـ12 يوما فقط

وتقول الصحيفة، ان مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية قدروا ان تمتلك الفي صاروخ قادرة على السفر لمسافة 1200 ميل لضرب ، لكن جزءا كبيرا منها دمر في اللحظة التي شن فيها عملاء إسرائيل السريون في وطائراتها المقاتلة هجوما مفاجئا في وقت مبكر من يوم الجمعة.وتشير الصحيفة الى ان من هذه الالفي صاروخ اطلقت ايران 400 صاروخ حتى الان تجاه إسرائيل، فيما تراجعت شدة القصف الإيراني بشكل حاد، فبعد إطلاق أكثر من 150 صاروخًا في الليلة الأولى من الصراع، الجمعة، أطلقت إيران 10 صواريخ فقط بعد ظهر الثلاثاء.ويحذر المحللون إسرائيليون من أن أكثر من نصف ترسانة إيران النووية لا تزال سليمة، وربما تكون كمية غير معروفة من الصواريخ مخبأة في مستودعات تحت الأرض.وتعد عملية إعادة البناء الصاروخي الدفاعي لإسرائيل مكلفة، حيث ان تكلفة الدفاع الصاروخي في الليلة الواحدة يبلغ حوالي 300 مليون دولار، ونتيجة لهذا، يقول المراقبون إن حرب استنزاف طويلة الأمد بين إسرائيل وإيران ربما لا تكون ممكنة على الأقل في ظل شدتها الحالية.تشير بعض التقييمات إلى أن إسرائيل قادرة على الحفاظ على دفاعها الصاروخي لمدة 10 أو 12 يومًا إضافيًا إذا حافظت إيران على وتيرة ثابتة للهجمات، الا بتدخل امريكي لزيادة المخزون.أشار تال إنبار، خبير الصواريخ الإسرائيلي التابع لتحالف مناصرة الدفاع الصاروخي في فرجينيا، إلى أن إسرائيل سعت عام ٢٠١٤ إلى وقف إطلاق النار مع حماس قبل أيام من نفاد صواريخ الاعتراض الدفاعية الجوية لديها، معتبرا ان مخزون الصواريخ الاعتراضية موضوع حساس للغاية في إسرائيل، ولكنه "قد يكون عاملاً في وقف إطلاق النار" هذه المرة أيضًا.