الاعلام اللبناني يكشف تفاصيل زيارة توماس برّاك إلى بيروت: إما الحياد إما..؟!

وبحسب " Tayyar.org"، فانه عشيّة وصول برّاك إلى الخميس، حيث يفترض أن يتولّى الملف اللبناني بانتظار تسلّم السفير الأميركي المعين في بيروت لمهامه، ويحمل بحسب مصادر سياسية لصحيفة "البناء" معادلة واضحة: إما تحييد عن المواجهة الإيرانية – الإسرائيلية، وإما دفع ثمن حرب قد لا تبقي ولا تَذَر، بلا غطاء دوليّ ولا خطوط حمر.وتقول المصادر إن برّاك سيحذر لبنان من مغبة انزلاق إلى معركة عسكرية كبرى خدمة للمصالح الإيرانية وإن لن تمارس ضغوطاً لفرملة أي رد إسرائيلي شامل في حال تورط حزب الله في الحرب الجارية، كما أنه سيؤكد على ضرورة سير الحكومة في مسار نزع سلاح حزب الله وتثبيت حصرية القوة بيد .