الصين تنتقد "إسرائيل": تصرفاتها تنتهك القانون الدولي

قال وزير الخارجية الصيني إن تصرفات تنتهك القانون الدولي وأعراف العلاقات الدولية، مؤكدا أنها تنتهك سيادة وأمنها وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين.

وأضاف: "الصراع عطل عملية الوساطة التي تحققت بشق الأنفس في الملف النووي الإيراني وجهود الوساطة التي بذلتها باءت بالفشل".

كما أكد وزير الخارجية الصيني أن "الأهم الآن هو وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وكلما تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في وقت أقرب كلما كان الضرر أقل".

وأعرب الوزير عن أمله في أن "تتحد والإسلامية وأن تواصل جهودها لتعزيز السلام ودفع عجلة المحادثات"، مشيرا إلى أن " ستواصل التفاعل والتنسيق مع عمان ودول المنطقة الأخرى وستلعب دورا بناء في إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسط عبر منصات كالأمم المتحدة".

وأعلن الرئيس الأمريكي مساء اليوم أن "الأسبوع المقبل سيكون حاسما في ما يتعلق بإيران وربما يحدث ذلك قبل نهاية الأسبوع".

هذا وحثت على تجنب تقديم مساعدة عسكرية مباشرة لإسرائيل، وتجنب حتى التصريحات الاستفزازية بهذا الشأن في ضوء النزاع الدائر بين وإسرائيل منذ 13 يونيو الجاري.