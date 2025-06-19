آثار الصاروخ الإيراني على مبنى البورصة في تل أبيب (فيديو)

– دوليات



شهدت عدة مدن إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، تصعيدًا جديدا إثر سقوط صواريخ إيرانية استهدفت مناطق حيوية في هجوم مباشر هو الأوسع منذ بداية التصعيد بين وتل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مبنى البورصة في مدينة "رمات غان"، شرق تل أبيب، تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة في الموقع والمباني المحيطة.



وأظهرت لقطات من مكان الحادث تصاعد أعمدة الدخان من المنطقة، بينما هرعت فرق الطوارئ إلى الموقع لإخماد الحرائق وتأمين المصابين.