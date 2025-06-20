صفارات الإنذار لم تنطفئ.. هجوم ايراني بالمسيرات على منطقة البحر الميت

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن صفارات الإنذار دوت في منطقة للمرة الثانية خلال دقائق، بما في ذلك في فندقي مركز البحر الميت ونيفيه زوهار، بسبب مخاوف من تسلل طائرة بدون .وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "بعد انطلاق صفارات الإنذار بين الساعة 2:57 و3:00 فجرا في منطقة البحر الميت، اعترض الإسرائيلي طائرة مسيرة انطلقت من . وتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول".وعاد الجيش الإسرائيلي للإعلان مجددا أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيرة أخرى أُطلقت من إيران. و"تم تفعيل صفارات الإنذار وفقا للسياسة المتبعة" أيضا.وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء الخميس استهداف مواقع إسرائيلية بالطائرات المسيرة القتالية لأول مرة مرة منذ بدء تبادل الضربات بيت وتل أبيب في الـ13 من شهر يونيو الجاري.أعلنت ، في بيان لها، أن 271 شخصا على الأقل دخلوا المستشفى بعد الضربات الإيرانية صباح الخميس.