مجلس الشيوخ الأمريكي: نوشك على إنهاء تهديد إيران النووي للولايات المتحدة

وذكرت نيوز عن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنه "نوشك على إنهاء تهديد النووي للولايات المتحدة"، مشيرا الى انه "سيتم إغلاق منشأة فوردو بطريقة أو بأخرى".وتابع، أنه "لا أعتقد أن الرئيس سيسمح للمرشد الأعلى في باستغلاله"، مبيناً ان "ترامب ونتنياهو وضعا المرشد الإيراني في موقف دفاعي".وتابع، أنه "على المرشد الإيراني التحرك بسرعة لتجنب أسوأ مصير ممكن بمحطة فوردو النووية"، مردفاً ان "الرئيس ترامب يدرك مخاطر الانخراط العسكري، لأنه ليس خاليا من المخاطر".