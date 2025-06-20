صاروخ ايراني يبدء الصباح على جنوب اسرائيل.. 18 مصابا لغاية الان

وذكرت الجبهة في بيان، أن "الجيش الاسرائيلي رصد هجوماً صاروخياً ايرانياً"، مشيرة الى ان "صفارات الإنذار تدوي في جنوبي ".وذكر الجيش الاسرائيلي في بيان، أنه "تم رصد هجوما صاروخيا إيرانيا والدفاعات الجوية تعمل على اعتراضه".واشارت وسائل اعلام اسرائيلية، الى ان "منظومات الدفاع الجوي تطلق صواريخ اعتراضية تجاه الصواريخ الايرانية"، مبينة انه "تم سقوط صاروخ على موقع في جنوب اسرائيل".ولفتت الى ان "الإسعاف تلقى إنذارا بسقوط صاروخ في مدينة جنوب إسرائيل، وتم تسجيل إصابة 18 شخصا جراء سقوط صاروخ إيراني جنوب إسرائيل".الى ذلك، نوه التلفزيون الإيراني، بأن "تقديرات أولية تشير إلى إطلاق صواريخ نحو النقب التي تضم قاعدة نواتيم الجوية"، موضحاً أن "موجة صواريخ جديدة انطلقت ضمن هجمات الوعد 3".