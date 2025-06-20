انفجارات ضخمة في تل أبيب والقدس.. السيد الخامنئي: العدو يلاقي جزاءه الآن

وقالت الوسائل، إنه تم سماع "دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب والقدس"، بعد موجة الصواريخ الإيرانية.فيما أشارت، إلى أنه "تم اطلاق 35 صاروخاً إيرانياً".وأضافت وسائل إعلام أخرى، أن "الهجوم الإيراني مزدوج بالطائرات المسيرة والصواريخ".وأكدت، أن "صاروخاً إيرانياً سقط بشكل مباشر في ".في هذا السياق، علق المرشد الإيراني، بالقول: "العدو الصهيوني يلاقي جزاءه الآن".