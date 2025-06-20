الأمم المتحدة: المواجهات بين “اسرائيل” وايران تتسارع بشكل خطير والتبعات لا يمكن التنبؤ بها

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن، إن "المواجهة بين (إسرائيل) وإيران تتسارع بشكل خطير وتشمل استهداف منشآت نووية".وأضاف، أن "تبعات الاستمرار في النزاع بين (إسرائيل) وإيران لا يمكن التنبؤ بها".