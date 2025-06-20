وكالة فارس: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في مدينة كرج غربي طهران

وذكر الجيش الاسرائيلي في بيان، أنه "رصدنا إطلاق صواريخ من باتجاه مناطق واسعة في ، وندعو الإسرائيليين إلى التزام الملاجئ".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، انه "تم إطلاق نحو 5 صواريخ من إيران نحو إسرائيل في الموجة الأخيرة، وصفارات الإنذار تدوي في الكبرى مع استمرار محاولات اعتراض صواريخ إيرانية".وبعد ذلك، أكدت "سماع دوي انفجارات في مناطق بتل أبيب الكبرى".بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "صاروخاً ايرانياً سقط وشظايا صواريخ اعتراضية في موقع وسط إسرائيل والإسعاف يتوجه إلى المنطقة، حيث اصابموقعا في وسط إسرائيل والإسعاف يتوجه إلى المنطقة".من جانبها، نشرت " ، انه "تم سقوط صاروخ إيراني على مبنى في تل أبيب الكبرى، وفرق الإطفاء والإنقاذ في طريقها إلى غوش دان بعد اندلاع حريق في مبنى من 3 طوابق". مبيناً ان "موجة الصواريخ الإيرانية كانت موجهة لمنطقة المركز بتل أبيب الكبرى".وعادت، هيئة البث الإسرائيلية، لتعلن عن بدء الاسرائيلي بشن هجمات ضد البنية التحتية لتخزين وإطلاق الصواريخ في وسط إيران".وفي وقت سابق، اعنت وسائل اعلام ايرانية، عن "تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة أصفهانط، مشيرة الى ان "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في مدينة كرج غربي ".