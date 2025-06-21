بعد ازادي.. إسرائيل تعلن اغتيال قائد لواء المسيّرات الثاني بالحرس الثوري

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن " هاجم واغتال بواسطة طائرات مقاتلة أمين فور جودخي، قائد لواء الطائرات غير المأهولة الثاني في سلاح الجو التابع للحرس الثوري".وتابع: "في إطار منصبه، دفع أمين فور جودخي مئات الطائرات غير المأهولة نحو أراضي ، من منطقة الأهواز جنوب غربي ".وبعد اغتيال طهار فور قائد مقر الطائرات غير المأهولة في سلاح الجو التابع للحرس الثوري في 13 حزيران، تولى جودخي دورا مركزيا في نشاطات المقر، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.ولم يتضح على الفور الموقع الذي تم به استهداف المسؤول العسكري الإيراني البارز.جاء ذلك بعد ما اعلن وزير الامن الإسرائيلي إيتمار ، اليوم السبت، عن اغتيال قائد فيلق فلسطين التابع لفيلق الإيراني.وقال بن غفير في تصريح نشرته وسائل إعلامية وتابعته ، ان "طائرة مسيرة اغتالت سعيد أزادي قائد فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس الإيراني".وأضاف ان "عملية الاغتيال تمت في داخل شقته بمدينة قم جنوبي ".