تعرف على الصواريخ الإيرانية المتطورة التي لم تستخدم بعد

وتشمل هذه الترسانة 7 أنواع رئيسية من الصواريخ المتطورة ذات قدرات تدميرية وتقنية عالية.صواريخ الكروز السريعةتمتلك صواريخ كروز متطورة تتميز بسرعتها العالية وصعوبة اكتشافها، نظراً لقدرتها الفائقة على المناورة أثناء الطيران، مما يجعلها تشكل تحدياً كبيراً لأنظمة الدفاع الجوي.منظومة خرمشهر-خيبريُعتبر صاروخ ، وهو الطراز الأحدث من منظومة خرمشهر، واحداً من أكثر الصواريخ الإيرانية تدميراً، حيث يصل مداه إلى 2000 كيلومتر، مما يمنحه قدرة على الوصول إلى أهداف بعيدة المدى.صاروخ فتاح 2 الفرط صوتيتدّعي أن صاروخ فتاح 2 يُصنف كصاروخ فرط صوتي قادر على المناورة داخل الغلاف الجوي وتجاوز أنظمة الدفاع الصاروخية، ويبلغ مداه 1400 كيلومتر، مما يجعله أحد أكثر الأسلحة تطوراً في الترسانة الإيرانية.صاروخ قاسم الباليستييتميز صاروخ قاسم الباليستي بدقته العالية في إصابة الأهداف واستخدامه للوقود الصلب، مما يجعله سريع الاستعداد للإطلاق ويقلل من وقت التحضير اللازم.منظومة ذو الفقار البحريةصُمم صاروخ ذو الفقار كسلاح أرض-أرض متوسط المدى، ويتمتع بتقنية توجيه متطورة مخصصة لمهاجمة السفن، ويتراوح مداه بين 700 و1000 كيلومتر.صواريخ سومار بعيدة المدىتُعد منظومة صواريخ سومار من أكثر الأنظمة تطوراً، حيث يتراوح مداها بين 700 و2500 كيلومتر، وتتمتع بقدرة على التحليق على ارتفاعات عالية يصعب رصدها بواسطة أنظمة الرادار التقليدية.صاروخ رعد سريع الإطلاقيصل مدى صاروخ رعد إلى 500 كيلومتر، ويعمل بالوقود الصلب مما يمنحه خفة في الوزن وسرعة في الإطلاق، مما يجعله مناسباً للعمليات السريعة والمفاجئة.وتشير المصادر العسكرية إلى أن احتفاظ إيران بهذه الترسانة المتطورة دون استخدامها قد يكون جزءاً من استراتيجية الردع، أو احتفاظاً بها كورقة ضغط في التصعيد المستقبلي مع .