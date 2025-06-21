الصحة الإيرانية: 430 قتيلا منذ بدء الضربات الإسرائيلية

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، ان "430 شخصا قتل وإصابة أكثر من 3500 آخرين في أنحاء متفرقة من البلاد، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية".وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الحصيلة تأتي نتيجة التصعيد العسكري المستمر، الذي خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة.وفي وقت سابق من السبت، أعلنت مقتل قائد عسكري كبير في الحرس الثوري الإيراني.كما أكد الحرس الثوري مقتل 5 من أفراده جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة خرم أباد وسط البلاد.