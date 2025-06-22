ترامب: الضربات حققت نجاحا عسكريا رائعا وسنكررها اذا لم تستجب ايران

وقال ، في للأمة فجر اليوم الأحد، إن "الهدف من الضربات هو تدمير قدرات على تخصيب اليورانيوم ومنع أي تهديد نووي مستقبلي"، مضيفًا أن "المنشآت النووية الإيرانية الثلاث دُمّرت كليًا"، على حد تعبيره.وصرّح الرئيس الأميركي بأن "الضربات حققت نجاحًا عسكريًا رائعًا"، مشددًا على أن "على إيران الآن أن تصنع السلام"، محذرًا في الوقت نفسه من أن "الهجمات المستقبلية ستكون أكبر بكثير إذا لم تستجب ".وختم ترامب تصريحاته بالإشارة إلى أن (البنتاغون) ستعقد مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق لتقديم تفاصيل أوفى حول طبيعة الهجمات ونتائجها.