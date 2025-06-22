الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل هجومه على المنشآت النووية الإيرانية

وقال كين في مؤتمر صحفي مشترك مع بيت هيغسيث، إن " المجموعة الضاربة الرئيسية تألفت من 7 قاذفات قنابل من طراز B-2 Spirit، وكان على متن كل منها طاقم مكون من فردين".وأضاف: "مساء أمس، حوالي الساعة 17:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة وقبل دخول المجموعة الضاربة إلى (المجال الجوي) الإيراني بقليل، أطلقت غواصة أمريكية في منطقة مسؤولية للقوات الأمريكية أكثر من 20 صاروخا كروزا من طراز "توماهوك" على أهداف حيوية في البنية التحتية الأرضية لأصفهان".وأوضح أن استخدمت خلال العملية "عدة تكتيكات خداع، بما في ذلك أهداف وهمية"، مع استخدام مقاتلات من الجيلين الرابع والخامس أمام مجموعة القاذفات الضاربة".وكشف أنه "خلال الهجوم على 3 منشآت نووية إيرانية في أصفهان ونطنز وفوردو، تمت الاستعانة بكل من: القيادة الاستراتيجية وقيادة النقل وقيادة السيبراني وقيادة الفضاء وقوات الفضاء والقيادة الأوروبية للقوات الأمريكية".وأشار كين إلى أنه "من المبكر حاليا تحديد القدرات النووية المتبقية لإيران بعد الضربات الأمريكية على المنشآت النووية"، مبيناً: "حتى الآن لا توجد تقييمات أولية للأضرار، من السابق لأوانه الحديث عما قد يكون هناك".