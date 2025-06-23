قائد الجيش الإيراني يذكر أمريكا بـ1979: ستتلقون ردًا حاسمًا

وقال في تصريحات نقلتها للانباء، خلال حديثه باتصال فيديو مع كبار قادة الجيش المتمركزين بمختلف المناطق، قائلا: "لقد جعلت مهامكم الناجحة خلال هذه الفترة العدو لا يشعر بالنجاح في أفعاله، لدرجة أنه اضطر اليوم إلى ملاحقة المسؤول الرئيسي عن هذه الجرائم والدخول معه مباشرة في صراع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف انه "على مدار تاريخ الإسلامية، وحتى قبل الثورة الإسلامية، شهدنا جرائم الأمريكيين مرارًا وتكرارًا، وهذا ليس بالأمر الجديد، ففي عام ١٩٧٩، وخلال فترة الدفاع المقدس، وخاصةً في أواخر تلك الفترة، شهدنا جرائم الأمريكيين مرارًا وتكرارًا، وفي كل مرة ارتكبوا جرائم، تلقّوا ردًا حاسمًا، وهذه المرة سيكون الأمر نفسه".وأكّد القائد العام للجيش تمسك الجيش الدائم بشعار "الجيش يضحي بنفسه من اجل الوطن"، مشيرا الى ان "العمل الذي قام به الشعب يوم الجمعة وتواجده في الميدان ضاعف مسؤوليتنا، إننا ممتنون لهذا الشعب العظيم والواعي، وأُعلن بصدق وأمانة أمام الشعب الإيراني الكريم أننا اليوم أكثر تمسكًا بشعارنا من الماضي، وسندافع بكل قوتنا عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها وعن نظام الجمهورية الإسلامية المقدس، الذي يُعدّ أكبر داعم لاستقلال البلاد ووحدة أراضيها".وشدد اللواء حاتمي على "أننا سنقاتل من أجل النصر"، قائلاً: "نعتبر الشهادة عظيمة، لكننا الآن نقاتل من أجل النصر، أدعو القادة والمقاتلين الأعزاء إلى تنفيذ الخطط التي أعلنتها لمقر خاتم وقيادة عمليات ذو الفقار لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإبداع ومبادرة وقوة وعقلانية، وأن يكونوا على يقين من أنهم مصدر فخر واعتزاز للشعب الإيراني والقائد الأعلى للقوات المسلحة. إن شاء الله، سيكون النصر حليفنا، وهذا وعد الله القاطع".