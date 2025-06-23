إيران.. اسقاط مقاتلة إسرائيلية في محافظة أذربيجان الشرقية

وذكرت الوكالة، ان " الدفاعات الجوية اسقطت مقاتلة تابعة للكيان الاسرائيلي في ".وأعلن الجيش الإيراني في وقت سابق من اسقاط العديد من الطائرات المسيرة والمقاتلات الحربية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على ولغاية الان.