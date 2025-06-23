رئيس هيئة الأركان الإيراني: معاقبة نتنياهو مستمرة بقوة وسنجعله بائساً

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قوله إن "معاقبة نتنياهو ستستمر بقوة حتى الوصول به إلى حالة من البؤس".وأضاف "سنتخذ إجراءات تتناسب مع تحرك ضدنا"، مبيناً أن " انتهك سيادتنا وهاجم 3 نقاط بأرضنا وتسبب في أضرار وهذا لن يمر دون رد".وشدد بالقول: "سنرد على الخطأ الأمريكي بحزم وبما يتناسب مع فعل المعتدي".وفي وقت سابق اليوم، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مسؤولين في تل أبيب، اليوم الاثنين، أن تأمل في إنهاء الحرب مع خلال أيام.