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رئيس هيئة الأركان الإيراني: معاقبة نتنياهو مستمرة بقوة وسنجعله بائساً
دوليات
2025-06-23 | 09:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,527 شوهد
السومرية نيوز
- دوليات
أكد رئيس هيئة الأركان الإيراني اللواء
رحيم موسوي
، اليوم الاثنين، استمرار العمليات العسكرية ضد
إسرائيل
رداً على مهاجمتها لإيران.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن
موسوي
قوله إن "معاقبة نتنياهو ستستمر بقوة حتى الوصول به إلى حالة من البؤس".
وأضاف "سنتخذ إجراءات تتناسب مع تحرك
أمريكا
ضدنا"، مبيناً أن "
ترامب
انتهك سيادتنا وهاجم 3 نقاط بأرضنا وتسبب في أضرار وهذا لن يمر دون رد".
وشدد بالقول: "سنرد على الخطأ الأمريكي بحزم وبما يتناسب مع فعل المعتدي".
وفي وقت سابق اليوم، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مسؤولين في تل أبيب، اليوم الاثنين، أن
إسرائيل
تأمل في إنهاء الحرب مع
إيران
خلال أيام.
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