وصول وجبة صاروخية سادسة لإسرائيل وإيران تؤكد: اطلقت قبل سريان وقف إطلاق النار

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيليةن انه "تم رصد إطلاق موجة جديدة من صواريخ باتجاه مستوطنات شمال ، و صفارات الإنذار في ومناطق في شمال إسرائيل بعد دخول قرار وقف اطلاق النار حيز التنفيذ".وتابعت، انه "تم سماع دوي انفجارات في جنوب إسرائيل"، مبينة انه "تم إغلاق المجال الجوي لإسرائيل حتى إشعار آخر".ولفتت الى انه "على سكان شمال إسرائيل البقاء قرب الأماكن المحصنة".من جانبها، أكدت وسائل اعلام ايرانية، أن " أطلقت الدفعة الأخيرة من الصواريخ على إسرائيل قبل سريان وقف إطلاق النار"، مشيرة الى ان "مدينة حيفا وقاعدة رامات الجوية بين المواقع التي استهدفتها صواريخ صباح اليوم".وفي وقت سابق، كتب في تغريدة على"X" إن "العمليات العسكرية لقواتنا المسلحة الجبارة استمرت في معاقبة إسرائيل على عدوانها حتى اللحظة الأخيرة".