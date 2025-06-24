المجلس القومي الإيراني: أجبرنا إسرائيل على الندم والاعتراف بالهزيمة بوقف عدوانها

وذكر المجلس في بيان تابعته ، ان " قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد للرد الحاسم والموجع على أي عمل عدائي من العدو".واشار الى ان " أيادي قواتنا المسلحة ما زالت على الزناد دون أن تثق في تصريحات الأعداء".وتابع، ان "رد جميع صنوف القوات المسلحة الإيرانية على العدو كان ساحقا وبشجاعة قل نظيرها".