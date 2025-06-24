هل شارك ضابط يمني في القصف الأمريكي على إيران؟

الصورة المضللةوكان الناشر الأول للادعاء على منصة حساب شخص يحمل الاسم نفسه، نشرها بطريقة ساخرة، ومن بدأ التداول المضلل على المنصات.وحازت الصورة انتشارا واسعا، وكُتب عليها "ابن كابتن طيار/ ناصر البشيري قائد إحدى الطائرات الأمريكية الذي نفذت الضربة في على مفاعل فوردو".ويأتي تداول الصورة عقب تنفيذ ضربة جوية داخل الأراضي الإيرانية، استهدفت فيها 3 مفاعلات نووية.وبحسب الجزيرة، تبيَّن أن الصورة مفبركة، وهو ما يظهر في الأخطاء الواضحة في الكتابة على البدلة العسكرية، وكذلك اختلافات في شكل الطائرة.كما لم تذكر أي مصادر رسمية أمريكية معلومات تؤكد هوية الطيارين المشاركين في العملية، أو أي بيانات سابقة ترتبط بالاسم المنشور.