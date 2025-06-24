ترامب: ستعود جميع الطائرات الاسرائيلية بعد أن تؤدي تحية ودية لايران

وقال في تصريح نشرته وسائل إعلامية وتابعته ، ان " لن تهاجم "، مبينا ان "جميع الطائرات ستعود بعد أن تؤدي تحية ودية لإيران".وأضاف "لن يصاب أحد بأذى ووقف إطلاق النار ساري المفعول".