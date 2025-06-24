سوريا.. سماع دوي انفجار في دمشق

أفادت وسائل اعلام ، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار في العاصمة دمشق.

وأشارت الأنباء الى ان "غارة إسرائيلية استهدفت حي المزة في دمشق".



في حين قال مصدر لصحيفة "الوطن" السورية أن صوت الانفجار ناجم عن تدريبات عسكرية في الجبال المحيطة بمنطقة المزة.



أما وكالة " ، قالت إن الانفجار بمحيط العاصمة ناتج عن تفجير مخلفات حرب من قبل الجهات المختصة.