ترامب بتعليق جديد: لا أريد تغيير النظام في إيران

أعلن الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، أنه لا يريد تغيير النظام في ، معتبرا أن ذلك يعني .

وقال في كلمة له، "دمرت جميع المنشآت والقدرات النووية ثم أوقفت الحرب وإسرائيل وإيران أرادتا بشكل متساو وقفها". وأضاف "لا أريد تغيير النظام في فذلك يعني ، وضربتنا للمنشآت النووية الإيرانية كانت مثالية وتم تدمير الأهداف". وفي (24 حزيران 2025) دخل وقف إطلاق النار بين إيران و" " حيّز التنفيذ وأعلن عنه الرئيس الأمريكي ، ويقضي بوقف الأعمال القتالية والتي بدأتها "تل أبيب" حزيران.