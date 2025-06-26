فضيحة بمدرسة أمريكية.. هذا ما فعلته المعلمة مع طالب بعمر 14 عاماً

المعلمة، وتُدعى سارة ، تعمل في مدرسة كورنر ليك المتوسطة التابعة لإدارة مدارس العامة (OCPS) في منطقة . وقد تم توقيفها يوم الإثنين ومثلت أمام القضاء في اليوم التالي، بحسب تقارير إعلامية محلية.وبحسب إفادة أمر الاعتقال، التي اطّلعت عليها شبكة " نيوز ديجيتال"، قال الفتى، الذي يبلغ الآن 16 عاما، إنه أقام علاقات جنسية مع جاكاس بين 2022 وأبريل 2023.وأفادت إدارة المدارس العامة لمقاطعة بأن جاكاس موظفة بعقد مدته عشرة أشهر ولا تعمل حاليا خلال العطلة الصيفية.من جانبه، بعث مدير المدرسة برسالة لأولياء الأمور أكد فيها فتح تحقيق مشترك بين السلطات الأمنية ومكتب المعايير المهنية التابع للإدارة التعليمية، مشددا على أن "الموظفة لن تعود إلى العمل حتى انتهاء التحقيق".الطالب المشتكي قال للمحققين إنه كان يتناول طعام الغداء داخل فصل المعلمة لأنه كان يجد صعوبة في الاندماج مع زملائه، وأكد أنه كان يتبادل معها الرسائل النصية، قبل أن يكتشف والداه الأمر، ما دفعها لاستخدام حساب على إنستغرام للتواصل معه سرا.أُلقي القبض على سارة جاكاس يوم الاثنين، ومثلت أمام القاضي لأول مرة بعد ظهر الثلاثاء. / سجن مقاطعة أورانجوبحسب وثائق التحقيق، فإن العلاقة اكتُشفت لاحقا من قبل زوج المعلمة، الذي هدّد بالإبلاغ عنها.وتواجه جاكاس تهما تشمل تهمتين بالاعتداء الفاحش أو غير اللائق (بصفتها شخصية ذات سلطة)، وتهمتين بالتحرش الفاحش أو غير اللائق (بصفتها شخصية ذات سلطة)، بالإضافة إلى تهمة واحدة بجريمة جنسية – طلب أو الانخراط في سلوك جنسي مع قاصر باعتبارها شخصية ذات سلطة (اغتصاب قانوني)، وفقا لسجلات المحكمة الإلكترونية، وتم تحديد كفالتها بمبلغ 19,000 دولار.