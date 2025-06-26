رغم الكوارث الإنسانية ومصائد الموت.. إسرائيل توقف دخول المساعدات إلى غزة

وذكر إعلام عبري في تصريحات، أن هذا التقرير يأتي بعد وقت قصير من إعلان نتانياهو أنه أمر الجيش بتقديم خطة خلال اليومين المقبلين حول كيفية منع حركة حماس من سرقة المساعدات الإنسانية.وأضاف المسؤول، أن بيان مكتب جاء بعد أن هدد وزير المالية بأنه لن يتمكن من البقاء في الحكومة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لمنع وصول المساعدات إلى حماس.وأضاف المسؤول أن تعليق إيصال المساعدات سيظل سارياً حتى يقدم خطته بشأن عملية إدخال المساعدات لغزة.