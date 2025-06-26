تقييم استخباري أوروبي ينفي تدمير اليورانيوم الإيراني المخصب

وذكرت الصحيفة أن 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب لم تكن موجودة في منشأة "فوردو" أثناء الضربة الأمريكية، بل نُقلت إلى منشآت أخرى.ووفق ما نقلته "فايننشال تايمز" عن مصادرها، تنتظر أوروبا تقريرا استخباراتيا كاملا عن حجم الأضرار في المنشأة، لكن النتائج الأولية تشير إلى "أضرار كبيرة، إنما ليس إلى تدمير هيكلي كامل".ويُذكر أن لم تقدم لحلفائها في "معلومات استخباراتية نهائية عن القدرات النووية المتبقية لإيران". بالإضافة إلى ذلك، تمتنع عن إصدار تصريحات واضحة حول كيفية تخطيط لبناء العلاقات المستقبلية مع .وأشارت الصحيفة إلى أن سياسة تجاه أصبحت معلقة بسبب ذلك. وقال مصدر للصحيفة: "نحن في وضع غير مستقر، حيث تنتظر 'الثلاثية الأوروبية' (بريطانيا وفرنسا وألمانيا - الترويكا) إشارة من الولايات المتحدة، التي يبدو أنها تنتظر تلميحا من الإسرائيليين".وفي وقت سابق، زعم أن إيران لم تتمكن من نقل المواد النووية من ثلاثة مواقع تعرضت لضربات واشنطن بقنابل جوية فائقة القوة لمهاجمة التحصينات.ووفقا للزعيم الأمريكي، فإن اليورانيوم المخصب في مجمع "فوردو" النووي مدفون تحت عشرات الأمتار من حطام الصخور والخرسانة والفولاذ.كما أصدرت المتحدثة باسم ليفيت تصريحا بأن المعلومات حول قيام الإيرانيين بنقل المواد النووية من هذه المواقع قبل الضربة غير دقيقة.