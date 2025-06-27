تقرير إيراني يكشف حقيقة دخول الموساد إلى داخل فوردو النووية.. "مستحيل"

وكتبت الوكالة في تقريرها: "في الوقت الذي زعم فيه الرئيس الأمريكي دخول عناصر من جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) إلى منشأة فوردو النووية وروجت بعض القنوات على شبكات التواصل الاجتماعي صورا مفبركة لتأكيد هذا الادعاء، نفت مصادر مطلعة صحة هذه المزاعم".وذكرت أنه وبعد الهجوم على منشأة فوردو النووية، ادعى تدمير المنشأة بالكامل وأعلن أن قوات " " توجهت إلى هناك بعد قصف فوردو وصورت أثار القصف وسيتم نشر توثيق ذلك قريبا.وأشار المصدر ذاته إلى أن بعض القنوات التي وصفها بـ"المعادية" كررت يوم الخميس، ادعاء ترامب بنشر صور لا تظهر أي أثر لموقع فوردو.وأوضحت وكالة " " أنه في إحدى الصور المنشورة، يعبر الكوماندوز زقاقا ويقول أحدهم في الصور: "هؤلاء ينزلون من المروحية"، في حين لا توجد منازل ضمن دائرة نصف قطرها عشرات الكيلومترات من منشأة فوردو.وأكدت الوكالة في السياق، أن المسؤولين الإيرانيين كانوا قد أعلنوا في وقت سابق إخلاء موقع فوردو النووي قبل تعرضه للهجمات من قبل والولايات المتحدة.فيما قالت وسائل إعلام محلية إن الحماية المشددة في فوردو تجعل مثل هذا الاختراق مستحيلا.