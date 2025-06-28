إيران تحظر على غروسي دخول أراضيها

وقال حاجي بابائي خلال كلمة ألقاها في مراسم إحياء ذكرى استشهاد رئيس سيد بهشتي وشهداء القضاء (1981): "الصواريخ والأسلحة النووية كل هذا مجرد ذرائع لأن العدو لديه مشكلة مع ".وأضاف أن العدو يعتقد أن السبيل الوحيد للقضاء على إيران، المتواجدة في المنطقة منذ سبعة آلاف عام، هو صراع القوميات، وقال: "آخر تحليلاتهم كانت أن 85% من الشعب معهم! لذلك، بهجوم عسكري، سينزل الناس إلى الشوارع ".وتابع: "لن نسمح مرة أخرى لغروسي بدخول أراضينا"، موضحًا أن "الكيان الصهيوني قد خصص أربعة مبان لـ(غروسي) لمراقبة أنشطة إيران فقط."وأردف: "قالوا إن لم نتفاوض، فسنضرب، وضربوا! ما الذي يجب أن نخشاه؟ لا شيء، والنجاح حليفنا".ووافقت لجنة في في وقت سابق على يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع ، فيما أعلن المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي أن الموافقة تمت خلال اجتماع اللجنة، لافتا إلى العديد من النقاط التي تضمنتها القومي في البرلمان الإيراني.