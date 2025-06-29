مرجع ديني إيراني يصدر فتوى تخص ترامب ونتنياهو

وأشار شيرازي إلى أن هذه التهديدات تعد في حكم المحاربة.وأفادت للأنباء "أكد آية الله ناصر مكارم شيرازي على ضرورة أن يعمل جميع حول العالم على ردع هؤلاء الأعداء وجعلهم نادمين لقاء تصاريحهم وأفعالهم الخاطئة".وأضافت أنه "بعد تهديدات الرئيس الأمريكي وقادة الكيان الصهيوني ضد قائد الإسلامية والمرجعية الشيعية تقدم جمع من المؤمنين باستفتاء إلى المرجع الديني بخصوص واجبات المسلمين تجاه هذه التهديدات حيث أجاب سماحته على هذا الاستفتاء كما يلي، أي شخص أو نظام يهدد القيادة والمرجعية أو (لا سمح الله) يعتدي عليهما بقصد الإضرار بالأمة الإسلامية وسيادتها فحكمه حكم ؛ وعليه فإن كل تعاون أو دعم له من قبل المسلمين أو الحكومات الإسلامية حرام".وتابع "يجب على جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم أن يردعوا هؤلاء الأعداء ويجعلوهم نادمين على أقوالهم وأفعالهم الخاطئة، وإذا تحملوا في سبيل ذلك مشقة أو خسارة فلهم أجر المجاهد في سبيل الله؛ من شر الأعداء وعجل في ظهور صاحب العصر والزمان".