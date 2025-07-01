عودة التوتر بين ترامب وماسك.. تهديد باعدته لجنوب افريقا وتوعد بانشاء حزب امريكي

وفي منشور شديد اللهجة عبر منصته "تروث سوشيال"، وجّه انتقادات مباشرة لماسك، متّهما إياه بالاعتماد المفرط على الأموال العامة لإبقاء شركاته مثل "تسلا" و" إكس" قيد العمل.وقال ترامب نصا: "إيلون يحصل على إعانات حكومية أكثر من أي شخص في التاريخ، وبدونها كان سيضطر لإغلاق شركاته والعودة إلى جنوب إفريقيا".وأضاف: "دون إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية وإنتاج السيارات الكهربائية (وهي إنجازات إيلون ماسك).. كان سيوفر بلدنا ثروة هائلة".ويأتي هجوم ترامب بعدما هدّد ماسك، عبر منصته "إكس"، بتأسيس حزب سياسي جديد باسم "حزب أميركا" في حال تمرير مشروع القانون الذي وصفه بأنه "مشروع إنفاق جنوني".وقال ماسك في منشور آخر: "إذا أُقر هذا القانون المجنون، فسيتم تأسيس حزب أميركا في اليوم التالي. بلدنا يحتاج إلى بديل حقيقي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي حتى يسمع صوت الناس». وأضاف ماسك لاحقاً أن نتائج استطلاع أجراه أظهرت أن 80 بالمئة من متابعيه يؤيدون إنشاء الحزب الجديد.ويشمل مشروع القانون تخفيضا كبيرا للضرائب، إلى جانب زيادات في الإنفاق الدفاعي وأمن الحدود، مقابل تقليص ميزانيات بعض البرامج الاجتماعية مثل "ميديكيد" وقسائم الطعام، وهو ما أثار اعتراض الديمقراطيين الذين أجبروا على نص المشروع بالكامل خلال نهاية الأسبوع، في محاولة لتعطيله.