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كشف شروط دمشق للتفاوض على اتفاقيات مع "إسرائيل"
دوليات
2025-07-02 | 16:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
201 شوهد
كشف مصدر رسمي سوري بحسب قناة "الإخبارية" السورية عن شروط دمشق للتفاوض على اتفاقيات جديدة مع "إسرائيل".
وقال المصدر: "التصريحات المتعلقة بتوقيع اتفاقية سلام مع الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن تُعدّ سابقة لأوانها".
وأضاف: "لا يمكن الحديث عن احتمالية التفاوض حول اتفاقيات جديدة إلا بعد التزام الاحتلال الكامل باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 وانسحابه من المناطق التي توغل فيها".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق إنه ومنذ انتهاء عملية "الأسد الصاعد" التي شنتها "
إسرائيل
" على
إيران
، انخرطت القيادة السياسية في تل أبيب بكثافة في إمكانية توسيع نطاق "اتفاقيات إبراهيم".
وأضاف الهيئة أن "المرشح الرئيسي للتطبيع مع إسرائيل ليس
السعودية
، بل
سوريا
، التي كانت لسنوات طويلة عدوا لدودا لإسرائيل، فكيف يُتوقع أن يتم هذا الترتيب".
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