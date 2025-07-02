كشف شروط دمشق للتفاوض على اتفاقيات مع "إسرائيل"

وقال المصدر: "التصريحات المتعلقة بتوقيع اتفاقية سلام مع الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن تُعدّ سابقة لأوانها".وأضاف: "لا يمكن الحديث عن احتمالية التفاوض حول اتفاقيات جديدة إلا بعد التزام الاحتلال الكامل باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 وانسحابه من المناطق التي توغل فيها".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق إنه ومنذ انتهاء عملية "الأسد الصاعد" التي شنتها " " على ، انخرطت القيادة السياسية في تل أبيب بكثافة في إمكانية توسيع نطاق "اتفاقيات إبراهيم".وأضاف الهيئة أن "المرشح الرئيسي للتطبيع مع إسرائيل ليس ، بل ، التي كانت لسنوات طويلة عدوا لدودا لإسرائيل، فكيف يُتوقع أن يتم هذا الترتيب".