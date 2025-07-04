"أكسيوس": السعودية تتواصل مع ايران عقب الاجتماع مع ترامب.. ماذا يحصل؟

والتَقى الرئيس بوزير الدفاع السعودي الأمير في يوم أمس الخميس، حيث ناقشا الأوضاع مع وقضايا إقليمية أخرى، وفقا لمصدر مطلع على الاجتماع.واعتبر "أكسيوس" أن أهمية الاجتماع في البيت الأبيض تأتي من مساعي لتهدئة التوتر في المنطقة بعد الحرب التي استمرت 12 يوما بين وإيران في يونيو الماضي.كما جاءت محادثات ترامب والوزير السعودي قبل اجتماع الإسرائيلي المقرر مع ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.وأضاف الموقع أن " تريد دفع عجلة صفقة سلام تاريخية بين السعودية وإسرائيل خلال الأشهر المقبلة".ولفت الموقع إلى أنه بعد لقائه بترامب، أجرى الوزير السعودي اتصالا هاتفيا مع رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء .وكتب الوزير ، على منصة "إكس": "ناقشنا تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار".إلى ذلك، التقى بن بالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث.