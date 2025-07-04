موجة صقيع قياسية تجتاح 3 دول.. 15 قتيلاً حتى الان

ضربت موجة برد قياسي وتشيلي وأوروغواي، متسبّبة بوفاة 15 شخصا على الأقلّ.



وتجتاح كتلة هواء قطبية آتية من أنتاركتيكا المنطقة، مع تدنّي الحرارة دون الصفر بدرجات عدّة في البلدان الثلاثة في الجنوبية.

في ، قضى تسعة مشرّدين على الأقلّ إثر موجة البرد، بحسب منظمة "بروييكتو 7" غير الحكومية.

وفي بوينوس آيرس، تدنّت الحرارة إلى 1,9 درجة مئوية تحت الصفر، في أدنى مستوى لها منذ 34 عاما.

وتسبّب الطلب الشديد على الكهرباء في انقطاع التيّار لأكثر من 24 ساعة في بعض المناطق، ما أثّر على آلاف الأشخاص.

وغطّى الثلج شواطئ الأطلسي في الأرجنتين، كما الحال في ميرامار (على مسافة 450 كيلومترا من بوينوس آيرس)، في حين بلغت الحرارة 18 درجة تحت الصفر الثلاثاء في بلدة ماكينشاو في منطقة باتاغونيا.

وأوقفت الحكومة الأرجنتينية تزويد المصانع ومحطات الوقود بالغاز الأربعاء للتركيز على إمداد المنازل.

أما في حيث تدنّت الحرارة إلى ما دون الصفر في بعض المناطق، فقد أعلنت السلطات "حالة تأهّب من الدرجة الحمراء" بعد 6 أشخاص، ما يسمح للحكومة بنقل المشرّدين بالقوّة إلى مراكز إيواء.

وفي العاصمة مونتيفيديو بلغت الحرارة أدنى مستوى لها في 30 يونيو/حزيران منذ 1967، بحسب عالم الأرصاد الجوية بيديغين.

وأطلقت تشيلي بدورها خطّة لإيواء المشرّدين في الأيّام الأكثر . وبلغت الحرارة في مدينة تشيلان على بعد 400 كيلومتر عن جنوب سانتياغو 9,3 درجة مئوية دون الصفر، بحسب .

وأشار عالم الأرصاد الجوية راوول كورديرو من جامعة سانتياغو في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن "ما يحدث هذا الأسبوع في تشيلي وفي المخروط الجنوبي من أميركا هو موجة صقيع ناجمة عن تسرّب كتلة هواء قطبية من أنتاركتيكا". ومن المتوقّع أن يتحسّن الوضع في الأيام المقبلة.