منافس أردوغان.. تهمة جديدة تلاحق رئيس بلدية إسطنبول

وأوغلو مسجون أصلا على خلفية اتهامات بالفساد ينفيها.ودخل السجن في 23 آذار على ذمة المحاكمة. وينفي التهم الموجهة إليه والتي يقول حزبه إنها مدبرة لإبقاء في السلطة.وذكرت صحيفة ميليت أن لائحة الاتهام المتعلقة بالشهادة الجامعية تطالب سجن تصل إلى ثماني سنوات وتسعة أشهر.وفي 18 آذار أعلنت جامعة إسطنبول إلغاء شهادة إمام أوغلو. واعتقل في اليوم التالي بتهم تتعلق بالفساد، مما أثار أكبر احتجاجات شهدتها منذ عشرة أعوام، ثم سجن في انتظار محاكمته.وأثار اعتقاله انتقادات لاذعة من أحزاب المعارضة وبعض القادة الدوليين، الذين وصفوا القضية بأنها ذات دوافع سياسية وتتنافى مع الديمقراطية.في حين تنفي الحكومة كون القضية سياسية.وإمام أوغلو هو المرشح الرئيسي لحزب الشعب الجمهوري المعارض في أي انتخابات رئاسية مقبلة.وأعيد انتخابه رئيسا للبلدية في آذار من العام الماضي بفارق كبير عن مرشح الحاكم الذي يرأسه أردوغان.