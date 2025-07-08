السعودية وإيران يناقشان آخر تطورات المنطقة

وبحث مع عراقجي، العلاقات الثنائية، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.

وحضر الاستقبال الأمير الفرحان مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومحمد اليحيى مستشار الوزير، وناصر آل غنوم مدير عام للدول الآسيوية، ومنال المستشار بوزارة الخارجية.



وفي وقت سابق صرح المتحدث باسم بأن عراقجي سيزور في طريق عودته من لبحث السلام والأمن في المنطقة.